Escalation di violenza in pieno centro | 63enne presa a pugni e rapinata da due ragazzi

Da lecceprima.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani hanno aggredito un uomo di 63 anni nel centro di Lecce, prendendolo a pugni e sottraendogli alcuni oggetti. L’attacco è avvenuto sotto i lampioni e vicino alle telecamere del parcheggio Liberty, a poca distanza da piazza Mazzini. I due ragazzi hanno agito senza preoccuparsi di essere osservati, dimostrando sicurezza nel loro gesto. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale.

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LECCE – Hanno agito con spavalderia, del tutto incuranti di trovarsi sotto le luci dei lampioni che squarciavano il velo della sera e persino le telecamere del nuovo parcheggio Liberty, nel pieno centro di Lecce, a due passi da piazza Mazzini.L’hanno fatto usando violenza cieca, accanendosi in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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