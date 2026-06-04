Escalation di violenza in pieno centro | 63enne presa a pugni e rapinata da due ragazzi

Notizia in breve

Due giovani hanno aggredito un uomo di 63 anni nel centro di Lecce, prendendolo a pugni e sottraendogli alcuni oggetti. L’attacco è avvenuto sotto i lampioni e vicino alle telecamere del parcheggio Liberty, a poca distanza da piazza Mazzini. I due ragazzi hanno agito senza preoccuparsi di essere osservati, dimostrando sicurezza nel loro gesto. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale.