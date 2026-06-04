Escalation di violenza in pieno centro | 63enne presa a pugni e rapinata da due ragazzi
Due giovani hanno aggredito un uomo di 63 anni nel centro di Lecce, prendendolo a pugni e sottraendogli alcuni oggetti. L’attacco è avvenuto sotto i lampioni e vicino alle telecamere del parcheggio Liberty, a poca distanza da piazza Mazzini. I due ragazzi hanno agito senza preoccuparsi di essere osservati, dimostrando sicurezza nel loro gesto. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale.
LECCE – Hanno agito con spavalderia, del tutto incuranti di trovarsi sotto le luci dei lampioni che squarciavano il velo della sera e persino le telecamere del nuovo parcheggio Liberty, nel pieno centro di Lecce, a due passi da piazza Mazzini.L’hanno fatto usando violenza cieca, accanendosi in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie e thread social correlati
Rissa in pieno centro, due donne si affrontano con calci e pugni: entrambe feriteDue donne sono state coinvolte in una rissa scoppiata nel centro storico dopo una discussione.
Leggi anche: Turista rapinata in pieno centro
Temi più discussi: Libano, nuovi raid di Israele. Il premier Salam: escalation senza precedenti; Cisgiordania: Taybeh, escalation di incursioni dei coloni. Padre Fawadleh (parroco), minacciata la vita della comunità cristiana; Le minacce di morte e la bomba artigianale: l'escalation di violenze contro Adriano Cappellari, il cronista 20enne amico di don Patriciello. Non capisco, sono un cronista locale; Flotilla, primi racconti di attivisti in Italia: escalation di violenza.
A maggio record di uccisi a Gaza. In Cisgiordania altre 2mila case per coloni Da ottobre oltre 930 palestinesi uccisi dal fuoco israeliano nella Striscia, 119 solo il mese scorso in un'escalation palese della violenza Il ministro Smotrich celebra l'allargamento di tr x.com
Antennatre. . TREVISO | ACCERCHIATA DA UN GRUPPO DI STRANIERI IN RIVIERA, PAURA PER UNA 27ENNE Treviso, nella zona rossa è ormai un’escalation di violenza. Venerdì sera la scazzottata in Corso del Popolo, contemporaneamente disordini in facebook
E se Putin non riesce a fermare la guerra? reddit
La retorica suprematista di Meloni, Salvini e Vannacci alla base dell’escalation di violenze razziali in Italia? (Fortunato Depero)Le immagini girate sui social hanno immortalato l’ennesimo episodio di violenza razziale – avvenuto a Belluno – che porta con sé un peso politico e simbolico molto più grave. Un uomo egiziano di 46 an ... farodiroma.it
Flotilla, primi racconti di attivisti in Italia: escalation di violenzaTeam legale raccoglie testimonianze e refertiMilano, 26 mag. (askanews) - Il team legale in Italia della Global Sumud Flotilla ha cominciato a sentire le testimonianze degli attivisti ... ilmattino.it