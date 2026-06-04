Ernesto Passaro attacca Cristiana Anania sui social | La verità non ha bisogno di essere decorata

Ernesto Passaro ha pubblicato un messaggio sui social criticando le recenti dichiarazioni di Cristiana Anania. Nel suo post, Passaro ha affermato che la verità non necessita di essere abbellita. La risposta dell’ex corteggiatore arriva dopo le affermazioni di Anania, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni specifiche o sui motivi dello scontro. La discussione si svolge interamente attraverso i social media, senza coinvolgimento di altri soggetti o eventi pubblici.

Le ultime dichiarazioni di Cristiana Anania fanno infuriare Ernesto Passaro, l’ex corteggiatore si sfoga sui social. Da qualche settimana è giunta al capolinea la storia d’amore nata tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro a Uomini e Donne. Il motivo? Lei di recente ha fatto sapere che si sono resi conto di essere troppo diversi dal punto di vista caratteriale. Storia Ig di Ernesto Passaro (Screen Ig stories @ernestopassaro) Durante una diretta social l’ex tronista ha confermato l’incompatibilità caratteriale. Però, ha anche detto di avere le prove di un tradimento dell’ex fidanzato, dichiarazioni che lo hanno mandato su tutte le furie. La replica dell’ex corteggiatore non si è fatta attendere, sui social infatti è sbottato ed è chiaro a tutti che il suo sfogo fosse rivolto all’ex fidanzata. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Uomini e Donne, Cristiana Anania criticata dopo un video in cui appare struccata, Ernesto la difende

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