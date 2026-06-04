Energia e fonti rinnovabili | Cresce l’interesse

La Fondazione Cer Pistoia 1 ha avviato un ciclo di incontri pubblici per illustrare le opportunità delle Comunità Energetiche Rinnovabili. L’obiettivo è coinvolgere cittadini, imprese, associazioni e enti locali, favorendo la partecipazione attiva. La serie di eventi prosegue con l’intento di promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili e stimolare l’interesse sul territorio. Nessuna data specifica o partecipante è stata comunicata.

Prosegue il ciclo di incontri pubblici promosso dalla Fondazione Cer Pistoia 1 per presentare ai territori le opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili e favorire la partecipazione attiva di cittadini, imprese, associazioni ed enti locali. Il prossimo appuntamento si terrà domani alle 17.30 nella Sala Consiliare del Municipio del Comune di Sambuca Pistoiese, in piazza Sandro Pertini 1, località Taviano, e sarà dedicato ad approfondire il funzionamento della Comunità Energetica Rinnovabile, le modalità di adesione e i benefici ambientali, economici e sociali legati alla produzione e condivisione locale di energia da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Rincari energia, Assolombarda Pavia: Cresce lincertezza per le imprese

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