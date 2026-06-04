Enciclica di Leone | dubbi sul legame tra Chiesa e giganti dell’IA

Il Papa ha incontrato rappresentanti di Anthropic, una società di intelligenza artificiale, suscitando critiche sulla trasparenza di questa relazione. L'evento ha sollevato dubbi sul possibile tentativo di coprire o minimizzare le implicazioni etiche delle tecnologie sviluppate. La discussione si è concentrata sulla compatibilità tra i principi religiosi e le applicazioni dell’IA, senza però arrivare a chiarire come la Chiesa intenda affrontare le questioni etiche sollevate.

Perché l'incontro tra il Papa e Anthropic solleva dubbi di whitewashing?. Come può la Chiesa giustificare l'uso di concetti teologici universali?. Quali interessi economici nascondono le nuove funzioni sacerdotali digitali?. Chi deterrà il controllo sull'intermediazione tra l'uomo e il sacro?.? In Breve Christopher cofondatore di Anthropic partecipa all'evento con il Papa. Anthropic mantiene collaborazioni strette con Pentagono e intelligence statunitense. L'enciclica riformula peccato come disumanizzazione e carità come solidarietà. Il testo contrappone la logica del profitto alla civiltà dell'amore. L’analisi critica dell’enciclica di Leone: tra ambiguità teologica e nuove frontiere tecnologiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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