Le bollette di Giarre e Riposto vengono inviate sulla base di consumi stimati anziché effettivi. La società SIE non ha effettuato manutenzione preventiva, sollevando dubbi sulla qualità del servizio. Primavera, rappresentante dei cittadini, denuncia i disagi causati dall’emergenza idrica nella zona jonica, evidenziando problemi legati sia ai consumi stimati che alla mancanza di interventi di manutenzione.

Perché le bollette di Giarre e Riposto arrivano basate su consumi presunti?. Come può la società SIE garantire il servizio senza manutenzione preventiva?. Chi deve rispondere dei guasti continui e del silenzio dell'ente gestore?. Quali misure prenderà la Regione per evitare l'emergenza idrica estiva?.? In Breve Bollette basate su consumi presunti causano carichi economici insostenibili a Giarre e Riposto.. Mancata manutenzione preventiva provoca guasti a catena e dispersioni nelle reti idriche locali.. Assenza di comunicazioni ufficiali da parte di SIE durante i periodi di razionamento.. Richiesta di tavolo tecnico tra Regione, Comuni, sindacati e associazioni dei consumatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza acqua nel jonico: Primavera denuncia i disagi della SIE

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