Elly Schlein torna a Genova | dialogo con l' ambasciatrice della Palestina
Domani sera, la segretaria del Partito Democratico si recherà a Genova per partecipare a un evento del “Che Festival”. L’incontro prevede un confronto internazionale con l’ambasciatrice della Palestina. La partecipazione si inserisce in una serie di iniziative promosse dalla manifestazione, organizzata da Music for Peace. La presenza della figura politica si svolgerà in un contesto di discussione pubblica, senza ulteriori dettagli sui temi trattati o sui partecipanti.
La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein tornerà a Genova domani sera per partecipare a un momento di confronto internazionale nell’ambito del “Che Festival”, la manifestazione storica organizzata da Music for Peace.L’appuntamento è fissato per le 18.30 e vedrà al centro un incontro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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