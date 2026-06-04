Elezioni Comunali a Lesina si vota il 26 e 27 luglio

Le elezioni comunali a Lesina si svolgeranno il 26 e 27 luglio. Le operazioni di voto si terranno in diverse sezioni designate per le due giornate. La convocazione ufficiale per i comizi è stata annunciata per queste date. I cittadini sono chiamati a partecipare alle urne per scegliere i rappresentanti comunali. Le urne saranno aperte nelle rispettive sezioni durante le due giornate di voto.

Sono stati convocati per domenica 26 e lunedì 27 luglio prossimi, i comizi per la rinnovazione delle operazioni elettorali nelle sezioni n. 1, 2, 3 e 4 del Comune di Lesina per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Le date sono state decretate da un provvedimento a firma del Prefetto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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