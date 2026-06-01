Messina il nuovo Consiglio Metropolitano si vota il 27 luglio
Il 27 luglio si terrà il voto per eleggere i 14 nuovi membri del Consiglio Metropolitano di Messina. Le elezioni coinvolgono gli amministratori locali e i rappresentanti delle comunità territoriali. Dopo il voto, la gestione delle infrastrutture sarà affidata ai nuovi componenti del Consiglio, che prenderanno decisioni sulla pianificazione e la manutenzione delle opere pubbliche. La composizione del Consiglio influenzerà le future scelte amministrative.
? Domande chiave Chi voterà concretamente i nuovi 14 membri del Consiglio?. Come cambierà la gestione delle infrastrutture dopo il voto?. Quali sono le priorità strategiche fissate da Basile per il territorio?. Dove si svolgeranno le operazioni di scrutinio dei voti?.? In Breve Elezioni dei 14 membri del Consiglio tramite voto di sindaci e consiglieri comunali.. Scrutinio previsto per martedì 28 luglio presso la Sala del Consiglio di Palazzo dei Leoni.. Basile incontra i dipendenti insieme al vicesindaco Santoro e alla segretaria Carrubba.. Obiettivo di continuità con i progetti strategici avviati nel mandato De Luca del 2018.. Basile firma il decreto per le elezioni del Consiglio Metropolitano: appuntamento al 27 luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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