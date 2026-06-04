El cupolon in festa

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 3 al 7 giugno 2026 si svolgerà “El Cupolon in Festa”, evento organizzato dalla Parrocchia “Santa Maria della Pace” presso il Santuario Madonna di Campagna a Verona. La manifestazione si tiene ogni anno e coinvolge la comunità locale con attività religiose e culturali. La data di quest’anno è stata comunicata recentemente. La parrocchia ha annunciato il ritorno dell’evento senza specificare ulteriori dettagli sul programma.

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Dal 3 al 7 giugno 2026 torna “El Cupolon in Festa”, l’atteso appuntamento organizzato dalla Parrocchia “Santa Maria della Pace” – Santuario Madonna di Campagna a Verona. Cinque giorni di eventi dedicati alla comunità, con un ricco programma che unisce intrattenimento, musica dal vivo, teatro e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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