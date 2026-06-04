Notizia in breve

Dal 3 al 7 giugno 2026 si svolgerà “El Cupolon in Festa”, evento organizzato dalla Parrocchia “Santa Maria della Pace” presso il Santuario Madonna di Campagna a Verona. La manifestazione si tiene ogni anno e coinvolge la comunità locale con attività religiose e culturali. La data di quest’anno è stata comunicata recentemente. La parrocchia ha annunciato il ritorno dell’evento senza specificare ulteriori dettagli sul programma.