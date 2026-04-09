In Malatestiana si impara giocando | nel fine settimana momenti di lettura interattiva per bimbi e famiglie
La Biblioteca Malatestiana organizza nel fine settimana un nuovo evento dedicato a bambini e famiglie. Sabato 11 aprile si terrà un appuntamento della rassegna “Malatestiana Gaming in Mediateca”, che prevede momenti di lettura interattiva. L'iniziativa mira a promuovere il coinvolgimento dei più piccoli attraverso attività di gioco e lettura, offrendo un’occasione di svago e apprendimento in un contesto culturale.
Sabato 11 aprile la Biblioteca Malatestiana apre le porte a un nuovo appuntamento della rassegna “Malatestiana Gaming in Mediateca”, con un evento pensato per unire divertimento e crescita. Dalle ore 15 alle ore 18, famiglie, insegnanti e ragazzi potranno partecipare a un pomeriggio dedicato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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