In Malatestiana si impara giocando | nel fine settimana momenti di lettura interattiva per bimbi e famiglie

La Biblioteca Malatestiana organizza nel fine settimana un nuovo evento dedicato a bambini e famiglie. Sabato 11 aprile si terrà un appuntamento della rassegna “Malatestiana Gaming in Mediateca”, che prevede momenti di lettura interattiva. L'iniziativa mira a promuovere il coinvolgimento dei più piccoli attraverso attività di gioco e lettura, offrendo un’occasione di svago e apprendimento in un contesto culturale.