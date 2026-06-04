È morto Emanuele Serlonghi | una vita tra impresa calcio e impegno per l' ambiente
Emanuele Serlonghi, noto anche come Manuel, è morto improvvisamente. La sua vita si è spesa tra attività imprenditoriali, il calcio e l’impegno ambientale. La notizia ha suscitato cordoglio a Calcinatello, dove era molto conosciuto. La scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul contesto.
Profondo cordoglio a Calcinatello per l’improvvisa scomparsa di Emanuele Serlonghi, conosciuto da tutti come Manuel. L'imprenditore i è spento lunedì 1 giugno all'ospedale Civile di Brescia dove era stato sottoposto a un delicato intervento cardiaco.Titolare della Serlonghi Impianti, che si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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