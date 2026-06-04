È morto Emanuele Serlonghi | una vita tra impresa calcio e impegno per l' ambiente

Da bresciatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Emanuele Serlonghi, noto anche come Manuel, è morto improvvisamente. La sua vita si è spesa tra attività imprenditoriali, il calcio e l’impegno ambientale. La notizia ha suscitato cordoglio a Calcinatello, dove era molto conosciuto. La scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul contesto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Profondo cordoglio a Calcinatello per l’improvvisa scomparsa di Emanuele Serlonghi, conosciuto da tutti come Manuel. L'imprenditore i è spento lunedì 1 giugno all'ospedale Civile di Brescia dove era stato sottoposto a un delicato intervento cardiaco.Titolare della Serlonghi Impianti, che si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Forte dei Marmi, è morto l’ex presidente Filippo Raffaelli. Una vita per il calcioForte dei Marmi piange la scomparsa di Filippo Raffaelli, ex presidente della squadra di calcio locale, deceduto a 82 anni a causa di un malore.

Giovani Impegno tra memoria, ambiente, EuropaTre scuole di Forlì hanno ricevuto l’‘Albero di Falcone’ dai carabinieri del nucleo forestale e dal ministero dell’Ambiente.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web