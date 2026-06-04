È morto Emanuele Serlonghi | una vita tra impresa calcio e impegno per l' ambiente

Notizia in breve

Emanuele Serlonghi, noto anche come Manuel, è morto improvvisamente. La sua vita si è spesa tra attività imprenditoriali, il calcio e l’impegno ambientale. La notizia ha suscitato cordoglio a Calcinatello, dove era molto conosciuto. La scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul contesto.