giovani impegno tra memoria ambiente europa

Tre scuole di Forlì hanno ricevuto l’‘Albero di Falcone’ dai carabinieri del nucleo forestale e dal ministero dell’Ambiente. La consegna si è svolta oggi e coinvolge il liceo Fulcieri, l’Ite Matteucci e l’Itas Saffi. In città si moltiplicano le iniziative di giovani e associazioni per l’ambiente e l’impegno civico.

Giovani e impegno civile: in città si moltiplicano le iniziative. I carabinieri del nucleo forestale in collaborazione con il ministero dell’Ambiente hanno consegnato l’ ‘Albero di Falcone’ a tre istituti scolastici forlivesi: il liceo scientifico Fulcieri, l’Ite Matteucci e l’Itas Saffi. L’iniziativa ha avuto luogo nell’anniversario della strage di Capaci dove persero la vita Giovanni Falcone e altre quattro persone. Si è svolta in via Aldo Moro, la cerimonia del ‘Giorno della Memoria delle Vittime del Terrorismo e delle Stragi’. Alla presenza di rappresentanze e di cittadini, il Sindaco Gian Luca Zattini, il Questore Claudio Mastromattei e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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