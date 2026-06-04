dunes of maghreb di sentier analisi e recensione della fragranza

Dunes of Maghreb, lanciata nel 2026 dal brand inglese Sentier, è una fragranza che si propone di esplorare il mondo sensoriale e la percezione di sé attraverso il profumo.

Dunes of Maghreb – Lanciata nel 2026, è una fragranza del brand inglese Sentier. Sentier. Sentier esplora il mondo avvolgente del profumo, confondendo i confini tra percezione e sé. Ogni fragranza unica mira a risvegliare la fiducia necessaria per esplorare il tuo vero potenziale. Un’offerta profumi delicati, miscele audaci e fragranze uniche nel loro genere per chiunque desideri abbracciare la propria storia. Dopo aver esplorato il mondo per trovare il mix unico di oli ed essenze che migliori la propria sicurezza, le loro seducenti miscele non conoscono limiti: ogni fragranza Sentier mira a raccontare una storia attraverso il profumo. Che... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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