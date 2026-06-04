Nel 2001 Mascia Ferri, nota per essere stata tra i concorrenti della seconda edizione del “Grande Fratello”, ha dichiarato di aver lavorato come guardia del corpo e di aver guadagnato oltre 5.000 euro in pochi minuti durante serate in discoteca. Ha aggiunto di essere cambiata rispetto al passato. Non ha vinto il reality show, ma è diventata un volto noto anche grazie a un’imitazione di Paola Cortellesi.

Nel 2001 Mascia Ferri non vinse la seconda edizione del “ Grande Fratello ”, ma ne divenne uno dei volti più noti anche grazie all’imitazione che di lei fece Paola Cortellesi. Oggi ha 52 anni, due figli e con il marito gestisce 5 locali a Ravenna, dove è nata e vive tuttora. “Tornassi indietro rifarei tutto, il ‘Gf’ mi cambiò la vita in meglio ” ammette ai microfoni di Fanpage. L’esperienza al “Grande Fratello”. La permanenza di Mascia nella casa più spiata d’Italia durò 78 giorni. Ai tempi il gioco era decisamente più impegnativo: “ Oggi la Casa è molto più confortevole, dentro e fuori. Ci sono stanze alternative, noi al contrario eravamo limitati a due cameroni, ad un salone, ad uno sputo di piscina e ad una micro-sauna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo il Grande Fratello avevo una guardia del corpo e prendevo più di 5mila euro per pochi minuti in discoteca. Oggi sono un’altra persona”: lo rivela Mascia Ferri

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