Domenica musei gratuiti | scopri le bellezze di Napoli e della Campania

Domenica 7 giugno 2026 si terrà l’evento “Domenica al Museo”, durante il quale i musei di Napoli e della Campania saranno aperti gratuitamente. L’iniziativa mira a incentivare l’accesso pubblico alle collezioni e alle esposizioni presenti nella regione. L’apertura gratuita riguarda diversi istituti e si svolgerà durante tutta la giornata. La partecipazione è aperta a tutti senza necessità di prenotazione, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale locale.

Domenica 7 giugno 2026 si svolgerà un’importante ed attesa iniziativa culturale: la Domenica al Museo. Promossa dal Ministero della Cultura, questa manifestazione offre l’ingresso gratuito a musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Anche in questa occasione, Napoli e la Campania saranno pronte a stupire cittadini e turisti con un’ampia gamma di meraviglie da esplorare. Scopri i Musei e Parchi Archeologici di Napoli e Campania. La Domenica al Museo rappresenta un appuntamento mensile che consente un accesso illimitato ai principali siti culturali del Paese. Questo evento è diventato un punto di riferimento per chi ama l’arte e la storia, attirando visitatori da ogni parte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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