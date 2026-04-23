Musei gratuiti il 25 aprile | scopri le bellezze di Napoli e Campania

Il 25 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione, molti musei e parchi archeologici statali in Italia apriranno le loro porte gratuitamente. Questa iniziativa riguarda diverse strutture situate a Napoli e in altre zone della Campania, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le ricchezze artistiche e storiche della regione senza costi d’ingresso. L'apertura gratuita interessa sia musei civici che archeologici, promuovendo l'accesso alla cultura in questa giornata speciale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 25 aprile 2026, durante la celebrazione della Festa della Liberazione, si apre una straordinaria opportunità per gli amanti della cultura: l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. Questa iniziativa offre un’occasione imperdibile per esplorare le meraviglie artistiche e storiche, non solo a livello nazionale, ma anche nelle splendide città di Napoli e Campania. Seguendo la tradizione della Domenica al Museo, il Ministero della Cultura propone un evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano durante i festivi nazionali.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Musei gratuiti il 25 aprile: scopri le bellezze di Napoli e Campania. Notizie correlate Leggi anche: Domenica gratuita nei musei: scopri le bellezze da visitare a Napoli e in Campania. Leggi anche: A Pasqua, musei gratuiti a Napoli e in Campania: scopri i tesori da visitare! Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festa della Liberazione... Al Museo!; Cosa fare il 25 aprile 2026 a Napoli?; Cosa fare il 25 aprile tra musei, ville storiche, castelli e parchi archeologici italiani; 25 aprile a Roma: musei aperti e gratis, l’elenco completo. Musei gratuiti il 25 aprile: scopri le bellezze di Napoli e Campania.Il 25 aprile 2026, durante la celebrazione della Festa della Liberazione, si apre una straordinaria opportunità per gli amanti della cultura: l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici st ... napolipiu.com 25 aprile tra Pompei e gli Uffizi: l’itinerario dei luoghi d'arte aperti (e gratis!) da non perdereIl 25 aprile diventa meta di luoghi d'arte: musei, ville storiche, castelli e parchi archeologici da visitare gratis ... grazia.it Buongiorno Ci sono a Padova musei gratuiti Grazie - facebook.com facebook