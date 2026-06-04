L’apposizione di un cartello con divieto di sosta e rimozione e alcune (probabilmente poche) multe elevate dai vigili urbani non sembrano aver ancora risolto il problema della sosta selvaggia in via Veneto, in pieno centro storico. Anche nella mattinata di ieri, ma è così praticamente ogni giorno, macchine e soprattutto camioncini dei corrieri sostano su uno quando non su tutti e due i lati della strada che è densamente popolata da pedoni e dove più volte viene rischiata l’incolumità degli stessi dal transito dei mezzi con la carreggiata che è ovviamente ristretta dalla presenza di altri veicoli. Un vero e proprio imbuto che ha già provocato alcuni mini incidenti e che rende pericoloso il passaggio in una strada che in teoria dovrebbe essere una via pedonale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Divieto di sosta ignorato. In via Veneto è anarchia

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