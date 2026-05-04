Divieto di sosta in strada un pericolo per gli automobilisti

Nella strada principale del quartiere, un cartello di divieto di sosta è stato posizionato, suscitando preoccupazioni tra gli automobilisti che lo attraversano. Secondo le regole del codice della strada, tali cartelli dovrebbero essere installati solo in casi eccezionali, ma in questo caso si riscontrano segnalazioni di una collocazione non conforme. La questione ha attirato l’attenzione di chi utilizza quotidianamente la strada, evidenziando un possibile rischio per la circolazione.

Il cartello del divieto di sosta in via Garibaldi collocato in strada è un pericolo. Tra l'altro - secondo le segnalazioni di automobilisti in transito - può essere collocato soltanto in casi eccezionali per il codice della strada. Si trova a poca distanza dall'ingresso dell'Inps. Le vetture e in.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Divieto di Sosta: Quando Diventa REATO La Cassazione Cambia Tutto

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