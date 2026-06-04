Diventare Insegnanti dal 15 giugno si scioglie la riserva per la prima fascia GPS Iscriviti gratuitamente alla newsletter

Dal 15 giugno al 2 luglio alle ore 9, si potrà sciogliere la riserva per la prima fascia delle GPS. La procedura riguarda le candidature in attesa di conferma e sarà possibile iscriversi gratuitamente alla newsletter di Diventare Insegnanti, curata da Lalla, per ricevere aggiornamenti sulla fase di conclusione della procedura.

Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla parleremo di GPS Scuola: lo scioglimento della riserva possibile dal 15 giugno al 2 luglio ore 9.00. Chi sono i docenti interessati. Si tratta di un nuovo servizio offerto da Orizzonte scuola che ti consentirà di ricevere nella tua casella di posta elettronica notizie sull’argomento e sulla base del tuo interesse. L’iscrizione al servizio è gratuita e ha durata annuale. Per continuare a ricevere dovrai nuovamente iscriverti. Potrai cancellarti e modificare le tue preferenze in ogni momento. Sarà tutto raggiungibile all’interno delle email che ti invieremo. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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