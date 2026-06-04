Disney plus | i film e le serie tv più attese di Giugno 2026

A giugno, Disney+ aggiunge nuovi titoli al suo catalogo. Tra le uscite più attese ci sono la quinta e ultima stagione di una serie molto popolare e diversi film originali. La piattaforma annuncia anche l’arrivo di nuovi episodi di serie già note e altri contenuti esclusivi. La data di uscita di alcuni titoli non è ancora stata comunicata, ma l’offerta si amplia con nuove produzioni per il mese.

Questo Giugno anche il catalogo di Disney+ si arricchisce. Tra l’attesissima quinta e ultima stagione di The Bear, serie tv sul mondo della ristorazione con Jeremy Allen White nei panni di Chef Carmy, e il film italiano Domani interrogo con Anna Ferzetti, i titoli in arrivo saranno molto interessanti. Di seguito, vi elenchiamo alcune delle novità da non perdere questo mese. Le novità sono iniziate il 2 giugno con Not Suitable for Work. Questa nuova serie tv segue la vita di cinque ventenni a Manhattan. I ragazzi sono ossessionati dal lavoro e puntano al successo professionale. Tuttavia, tempo permettendo, cercano di perseguire anche la propria felicità personale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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