La polizia ha scoperto una discoteca abusiva all’interno di una cava di tufo di epoca romana a Tor Cervara. Gli agenti sono intervenuti durante un controllo e hanno trovato un gruppo di persone che stava ballando e consumando bevande in un ambiente non autorizzato. La cava, che si trova in un’area storica, era stata trasformata in locale notturno senza autorizzazioni ufficiali. Sono state sequestrate attrezzature e identificate le persone presenti.

AGI - Un' antica cava di tufo di epoca romana adibita a discoteca. È la scoperta fatta dalla Polizia di Stato impegnata a monitorare un fenomeno sempre più diffuso: serate danzanti pubblicizzate sui social network con campagne promozionali, prevendite online e format itineranti in diverse location della capitale. Lo spazio sequestrato, trasformato abusivamente in una sala da ball o, si trova lungo i 'laghetti di Tor Cervara'. Il blitz degli agenti della Divisione amministrativa della Questura è scattato nel corso di una delle tre serate programmate dagli organizzatori: all'interno dell'area si trovavano circa 700 persone, ma i biglietti che risultavano già venduti su piattaforme online erano 765, e numerosi altri ticket sarebbero stati acquistati direttamente sul posto. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Discoteca abusiva in una cava dell'antica Roma, blitz della polizia a Tor Cervara

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