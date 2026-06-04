Dimentica i documenti a casa i carabinieri lo accompagnano e trovano il deposito di droga
Un uomo tunisino di 36 anni è stato arrestato mercoledì dai carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un controllo, i militari hanno accompagnato l’uomo e hanno trovato un deposito di stupefacenti. La sua detenzione è avvenuta dopo che aveva dimenticato alcuni documenti a casa. L’arresto si è verificato in seguito alla scoperta del deposito di droga durante le operazioni di controllo.
Una banale dimenticanza è costata le manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, per un tunisino 36enne arrestato dai carabinieri nella giornata di mercoledì. Lo straniero, sbarcato a Lampedusa nel 2023 e con un permesso di soggiorno, è incappato in un controllo dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie e thread social correlati
I carabinieri cercano droga in casa di un pregiudicato e trovano anche una pistolaDurante un controllo domiciliare a Fiumefreddo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari.
Carabinieri entrano in casa e lo trovano senza vitaNella serata di ieri, a Presenzano, i carabinieri sono intervenuti in una abitazione dopo aver ricevuto una segnalazione.
Temi più discussi: Situazioni impreviste possono impedire ai candidati di sostenere l'esame di ammissione al decimo anno.; Dimenticata dallo Stato, ascoltata dal Papa: la rinascita di Eva, la donna senza identità; Il retroscena dimenticato su Lady Diana e il cane Harvey che commuove ancora.
Venerdì 5 giugno a Palazzo Ottolenghi un reading musicale svela le storie femminili dimenticate tra i documenti facebook
Il futuro dei PDF è ARRIVATO! Benvenuti su UPDF 2.5! Dimentica il vecchio modo di gestire i documenti. Con la nuova era dell'Intelligenza Artificiale integrata, puoi fare COSE MAI VISTE #UPDF #UPDF25 #IntelligenzaArtificiale #Innovazione #TechTrend x.com
Qualcuno sta usando strumenti di helpdesk AI in produzione? Cosa è reale e cosa è solo pubblicità? reddit
Scappa dal compagno violento ma dimentica i documenti a casa, quando torna per prenderli lui le fa un agguato e la massacra di botteProfonda commozione da parte di Mariangela Goggia, presidente del Soroptimist, associazione che a livello nazionale ha promosso l'attivazione di ben 74 stanze dedicate tra questure e comandi ... ilgazzettino.it
Scappa dal compagno violento ma dimentica i documenti a casa, quando torna per prenderli lui le fa un agguato e la massacra di botteUn messaggio corale quello di ieri alla cerimonia organizzata dal questore Eugenio Vomiero, ben rappresentato dal suo vicario Maria Olivieri che ha spiegato il valore profondo che assume Una stanza ... ilgazzettino.it