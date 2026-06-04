Dimentica i documenti a casa i carabinieri lo accompagnano e trovano il deposito di droga

Notizia in breve

Un uomo tunisino di 36 anni è stato arrestato mercoledì dai carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un controllo, i militari hanno accompagnato l’uomo e hanno trovato un deposito di stupefacenti. La sua detenzione è avvenuta dopo che aveva dimenticato alcuni documenti a casa. L’arresto si è verificato in seguito alla scoperta del deposito di droga durante le operazioni di controllo.