La trasformazione digitale richiede un approccio sistemico e integrato, secondo un rappresentante di IBM Italia. È necessario investire in formazione e pianificazione per affrontare questa sfida. La discussione si concentra sul fatto che non si tratta solo di tecnologia, ma di sviluppare competenze adeguate. La conversazione si svolge a Roma il 4 giugno.

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - La trasformazione digitale non è solo una questione tecnologica, ma una sfida sistemica che riguarda prima di tutto le competenze. È da qui che bisogna partire per comprendere il ritardo accumulato dall'Italia e come colmarlo. "Il nostro Paese sconta un ritardo notevole in termini di competenze Ict, aggravato sia da squilibri territoriali sia dalla velocità con cui la tecnologia si sta evolvendo". Ad affermarlo è Alessandra Santacroce, Direttrice relazioni istituzionali di Ibm Italia, in un'intervista ad Adnkronos. Tecnologie come intelligenza artificiale, cloud e quantum computing stanno accelerando il cambiamento, rendendo sempre più urgente una risposta strutturata per cogliere le opportunità della trasformazione digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Digitale, Santacroce (Ibm Italia): "Serve approccio sistemico ed integrato, formazione e pianificazione"

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