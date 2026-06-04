Il rimborso Irpef in busta paga viene generalmente accreditato entro alcuni mesi dalla presentazione del Modello 730. La tempistica dipende dalla modalità di invio e dall'agenzia delle entrate, con possibilità di ricevimento prima delle ferie estive. I contribuenti spesso chiedono informazioni sulla data precisa di accredito, ma non esiste una scadenza unica. La tabella di marcia prevede che il rimborso possa arrivare tra luglio e settembre, variando in base alle pratiche di elaborazione.

Quando arriva il rimborso Irpef in busta paga? È la domanda che fanno più spesso i contribuenti dopo aver presentato il Modello 730. Questo strumento è, oggi più che mai, la via privilegiata per recuperare le somme spese durante l’anno precedente in farmacia, per gli interessi sul mutuo, per l’ istruzione dei figli o per le ristrutturazioni edilizie. Tuttavia, il meccanismo che trasforma un credito d’imposta in denaro dentro la busta paga è un percorso a ostacoli tutt’altro che scontato. Tra algoritmi anti-frode sempre più sofisticati, scadenze tecniche e i colli di bottiglia dei datori di lavoro, il rischio è che il tesoretto tanto atteso per le vacanze estive arrivi quando le spiagge sono ormai un ricordo lontano e le bollette autunnali bussano alla porta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dichiarazione dei redditi, quando arriva il rimborso Irpef in busta paga? La tabella di marcia per ottenerlo prima delle ferie

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QUANDO ARRIVA IL RIMBORSO 730 Calendario 2026 per DIPENDENTI, PENSIONATI e SENZA SOSTITUTO

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