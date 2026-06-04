Diabete tipo 1 e sport | al Senato si apre confronto su accesso a gruppi sportivi militari

Da brindisireport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 giugno si è svolta al Senato un'audizione riguardante le condizioni degli atleti con disabilità, con particolare attenzione alle persone con diabete di tipo 1. L'incontro è stato dedicato all'esame delle norme che regolano l'accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato. La discussione si è concentrata sull'eventuale aggiornamento delle normative in materia.

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Si è svolta oggi, 4 giugno, presso il Senato della Repubblica l'audizione nell'ambito dell'Affare assegnato numero 1024, dedicato alle condizioni degli atleti con disabilità e alle prospettive di aggiornamento della normativa per l'accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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