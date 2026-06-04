DAZN integra FIFA+ | migliaia di partite live tornei FIFA e contenuti esclusivi sempre più completi

Su DAZN è arrivato FIFA+, che ora offre 8.500 partite live, oltre a tornei FIFA e contenuti esclusivi. L’accordo tra le due piattaforme rende FIFA+ un servizio esclusivo sulla piattaforma di streaming, includendo anche un archivio storico e materiale gratuito. La partnership amplia così l’offerta di contenuti dedicati al calcio, con un catalogo più ricco e completo.

Accordo tra FIFA e DAZN: FIFA+ diventa esclusiva sulla piattaforma con 8.500 partite live, archivio storico e contenuti gratuiti. L'offerta di FIFA+ su DAZN include circa 8.500 partite in diretta all'anno in mercati selezionati, oltre a un’ampia proposta di contenuti provenienti dalle Federazioni affiliate, contribuendo in modo significativo ad accrescere la visibilità globale e la scoperta di competizioni, giocatori e storie di grande calcio. A questo si aggiunge una ricca selezione di materiali d'archivio tratti dalle scorse edizioni delle competizioni FIFA, comprese la FIFA World Cup™ e la FIFA Women’s World Cup™, permettendo ai tifosi di rivedere e rivivere partite integrali, highlights, gol e raccolte tematiche, oltre a contenuti speciali che includono filmati storici e prospettive inedite. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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