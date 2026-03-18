Coppa del Mondo FIFA 2026 su YouTube | dirette highlights e contenuti esclusivi

YouTube sarà il canale principale per seguire la Coppa del Mondo FIFA 2026, offrendo dirette streaming di partite, highlights e contenuti esclusivi disponibili on demand. La piattaforma metterà a disposizione anche l’Archivio Digitale FIFA, consentendo ai tifosi di accedere a materiale storico e aggiornamenti in tempo reale durante il torneo. La scelta di YouTube coinvolge un pubblico globale di appassionati di calcio.

YouTube sarà piattaforma preferenziale per la FIFA 2026: dirette streaming, highlights, contenuti on demand e accesso all’Archivio Digitale FIFA per tutti i tifosi. La FIFA è orgogliosa di annunciare che YouTube sarà una piattaforma preferenziale per la Coppa del Mondo FIFA 2026™. In collaborazione con i media partner e i creatori della competizione, questa partnership rivoluzionaria offrirà al pubblico più modi per godersi il torneo. L’accordo. su Digital-News.it YouTube sarà piattaforma preferenziale per la FIFA 2026: dirette streaming, highlights, contenuti on demand e accesso all’Archivio Digitale FIFA per tutti i tifosi.. La FIFA è orgogliosa di annunciare che YouTube sarà una piattaforma preferenziale per la Coppa del Mondo FIFA 2026™. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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