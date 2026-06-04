Darderi operato alle tonsille l’azzurro valuterà partecipazione al Queen’s prima di Wimbledon

Luciano Darderi si è sottoposto a un intervento alle tonsille, annunciato pochi giorni fa dopo l'eliminazione al secondo turno di Roland Garros contro Francisco Comesana. L'azzurro valuterà ora la partecipazione al Queen’s, torneo che si svolge prima di Wimbledon. Nessuna altra informazione sulle condizioni di salute o sui tempi di recupero è stata comunicata.

(Adnkronos) – Luciano Darderi si è operato alle tonsille. Il tennista azzurro aveva annunciato l'intervento pochi giorni fa, dopo l'eliminazione nel secondo turno del Roland Garros contro Francisco Comesana. "Mi devo operare da un anno, sono sempre malato, anche adeso ho avuto la febbre – aveva detto il numero 17 del ranking Atp al termine. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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