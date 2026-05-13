Regione Marche Giunta boccia Commissione plasma proposta dall’opposizione

Da lapresse.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale delle Marche ha respinto la proposta avanzata dall’opposizione di istituire una commissione d’inchiesta sul caso plasma. La decisione è stata presa con 18 voti favorevoli e 10 contrari, segnando una bocciatura definitiva del progetto. La discussione sulla proposta si è conclusa con questa votazione, che ha chiuso ogni possibilità di avviare un’indagine ufficiale sulla questione.

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E bocciatura fu. Con 18 voti favorevoli e 10 contrari, la Giunta regionale delle Marche ha stroncato definitivamente la proposta di una Commissione d’inchiesta sul caso plasma che i gruppi di opposizione hanno avanzato nelle scorse settimane. Un lungo dibattito durato poco più di 3 ore, dal quale è uscita una sentenza che ormai sembrava scontata: la commissione non s’ha da fare. La maggioranza considera sufficiente quella tecnica che è già al lavoro per scoprire la verità sulle 323 sacche di plasma gettate a marzo presso l’ospedale “Torrette” di Ancona. Il presidente Acquaroli: “Già fatta chiarezza con nostra Commissione”. “Fin dal primo minuto abbiamo istituito una Commissione tecnica, la stessa di Atim e le risultanze sono state inviate tutte alle autorità competenti per le verifiche e la ricerca di eventuali responsabilità.🔗 Leggi su Lapresse.it

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