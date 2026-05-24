Controlli contro il lavoro nero la Uiltucs | Bisogna continuare così per tutelare l' occupazione regolare

I controlli contro il lavoro nero condotti dai carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro di Forlì-Cesena hanno portato all’individuazione di otto lavoratori irregolari. Sono state sospese quattro attività e elevate sanzioni. La segretaria generale della Uiltucs di Cesena ha sottolineato l'importanza di proseguire su questa strada per tutelare l’occupazione regolare.

“Bisogna continuare su questa strada”. Esmeralda Sinani, segretaria generale della Uiltucs di Cesena, plaude ai controlli svolti dai carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro di Forlì-Cesena che hanno consentito di individuare otto lavoratori in nero, sospendere quattro attività ed elevare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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