Da orione a ’o rione | Gravità zero di Eric Mormile è una crociera d’esosfera in puro stile Mtv pop

Da un semplice gioco di parole tra il nome di una costellazione e un termine napoletano, nasce “Gravità zero” di Eric Mormile, un’opera che richiama uno stile musicale influenzato dalla scena MTV pop. Il testo utilizza l’assonanza tra “Orione” e “’o rione” per collegare l’universo alle realtà di strada, creando un ponte tra l’astronomia e il linguaggio quotidiano. La narrazione si sviluppa attraverso immagini che mescolano sogno e realtà, con un tono leggero e spontaneo.