Da orione a ’o rione | Gravità zero di Eric Mormile è una crociera d’esosfera in puro stile Mtv pop
Da un semplice gioco di parole tra il nome di una costellazione e un termine napoletano, nasce “Gravità zero” di Eric Mormile, un’opera che richiama uno stile musicale influenzato dalla scena MTV pop. Il testo utilizza l’assonanza tra “Orione” e “’o rione” per collegare l’universo alle realtà di strada, creando un ponte tra l’astronomia e il linguaggio quotidiano. La narrazione si sviluppa attraverso immagini che mescolano sogno e realtà, con un tono leggero e spontaneo.
Basta un’assonanza per spostare tutto: Orione, detto in napoletano, diventa ’o rione. Una costellazione che si comporta come un quartiere, e la lingua che fa da cerniera tra l’astronomia e la strada, con la naturalezza di chi sa trasformare un dettaglio fonetico in un varco tra sogno e realtà. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Da Orione a ’o rione: Eric Mormile apre il nuovo capitolo di “ÆSTHETICA pt. II” con “Gravità Zero”Basta un’assonanza per spostare tutto: Orione, detto in napoletano, diventa ’o rione.
Sanremo 2026 visto da una crociera «parlante», vera icona pop del FestivalTutti nella memoria dei mitici anni Novanta, ognuno però dedicato ad un universo tematico differente: Disco Night, Old West, Jolly Blue, Happy Days e...