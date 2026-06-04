Dalla parata al prime time | il 2 giugno fa il pieno in tv

Il 2 giugno, festa della Repubblica, ha portato numerosi programmi speciali in televisione. La giornata ha visto una parata militare trasmessa in diretta, seguita da vari appuntamenti in prima serata. La copertura televisiva ha coinvolto un ampio pubblico, con ascolti record rispetto alle giornate normali. La celebrazione ha attraversato vari canali, offrendo una panoramica sugli ottant’anni di storia e democrazia italiana.

Ottant’anni di storia e democrazia si sono riflessi in uno straordinario abbraccio collettivo attraverso lo schermo. La Festa della Repubblica del 2 giugno 2026 su Rai1 è stata vista dal 16% dei telespettatori, dimostrando il vivo legame degli italiani con la patria e il Capo dello Stato. Sotto la guida ideale del presidente Sergio Mattarella, la programmazione speciale ha intercettato il sentimento profondo del Paese, registrando ascolti che confermano il valore coesivo della tv di Stato. Buoni numeri aveva registrato al mattino anche la diretta della parata militare ai Fori Imperiali, alla presenza del presidente Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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