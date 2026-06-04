Dal Ferrari di Susa al Papa | donato un cane robot per l’inclusione

Notizia in breve

Un cane robotico è stato donato da un centro di ricerca a un Papa, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale tra persone fragili. Il robot, un quadrupede tecnologico, è stato sviluppato e programmato nei laboratori di un’azienda specializzata. Il progetto mira a favorire l’interazione e il supporto tra persone con bisogni specifici, utilizzando la tecnologia per creare opportunità di integrazione. La donazione è avvenuta in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.