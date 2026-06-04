Dal Ferrari di Susa al Papa | donato un cane robot per l’inclusione
Un cane robotico è stato donato da un centro di ricerca a un Papa, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale tra persone fragili. Il robot, un quadrupede tecnologico, è stato sviluppato e programmato nei laboratori di un’azienda specializzata. Il progetto mira a favorire l’interazione e il supporto tra persone con bisogni specifici, utilizzando la tecnologia per creare opportunità di integrazione. La donazione è avvenuta in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.
Come può un cane robotico favorire l'inclusione sociale nelle fragilità umane?. Chi ha progettato e programmato questo quadrupede tecnologico nei laboratori?. Cosa rappresenta il messaggio inciso sulla medaglia consegnata al Papa?. Quali competenze tecniche hanno permesso agli studenti di stupire il Vaticano?.? In Breve Delegazione accompagnata dal Coro delle Mani Bianche mercoledì 27 maggio 2026. Omaggi istituzionali includono lettera del Sindaco di Susa e volume sulla Val di Susa. Medaglia commemorativa con incisione Propugnatur Pacem realizzata nei laboratori di grafica. Presidente Alberto Cirio loda l'eccellenza tecnologica dei laboratori dell'istituto segusino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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GLI STUDENTI DI SUSA DAL PAPA: LEONE SCOPRE IL ROBOT DEL FERRARI https://www.valsusaoggi.it/gli-studenti-di-susa-dal-papa-leone-scopre-il-robot-del-ferrari #città #vaticano #susa #studenti #scuola #papa #leone #robot #valsusaoggi facebook
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