Dal campo di prigionia alla cattedra | il secolo di un maestro livornese

Notizia in breve

Un maestro livornese, prigioniero in Germania durante la guerra, è tornato nella sua città natale dopo il conflitto. Dopo la prigionia, ha ripreso a insegnare e ha contribuito all’educazione degli abitanti del quartiere Pontino. La sua esperienza di prigionia non ha impedito il suo impegno scolastico e sociale, portando avanti una carriera che ha segnato generazioni. La sua storia viene ricordata come esempio di resilienza e dedizione all’istruzione.