Dal 26 al 28 Giugno tra Praia a Mare e San Nicola Arcella il Bob Fest 2026 l' evento food e beverage calabrese più atteso dell' anno
Dal 26 al 28 giugno si è svolto tra Praia a Mare e San Nicola Arcella il Bob Fest 2026, evento dedicato alla gastronomia calabrese. Per tre giorni, il festival ha visto la presenza di produttori, chef e appassionati del settore food e beverage. Sono stati presentati prodotti tipici e novità culinarie, con degustazioni e dimostrazioni dal vivo. L’evento ha attirato un vasto pubblico locale e visitatori provenienti da altre regioni.
L a scena gastronomica internazionale si dà appuntamento in Calabria. Dal 26 al 28 Giugno la nuova edizione di uno degli eventi food & beverage italiani di maggiore successo: BOB FEST 2026. Oltre 300 professionisti del settore, ospiti da tutto il mondo, musica, intrattenimento, ospitalità, tutto con un occhio di riguardo alle eccellenze locali di un territorio ancora poco conosciuto. Che cosa ci ha insegnato Carlo Petrini sul cibo? X Leggi anche › Stabilimenti balneari, la mappa dei rincari e le oasi felici dei prezzi congelati (o quasi) Tre giorni (più uno) di eventi, diventando l’edizione più ampia dalla nascita del Band Of Brothers Fest, in luoghi simbolo da un punto di vista paesaggistico e naturalistico, tra Praia a Mare e San Nicola Arcella. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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