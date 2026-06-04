Dal 26 al 28 Giugno tra Praia a Mare e San Nicola Arcella il Bob Fest 2026 l' evento food e beverage calabrese più atteso dell' anno

Notizia in breve

Dal 26 al 28 giugno si è svolto tra Praia a Mare e San Nicola Arcella il Bob Fest 2026, evento dedicato alla gastronomia calabrese. Per tre giorni, il festival ha visto la presenza di produttori, chef e appassionati del settore food e beverage. Sono stati presentati prodotti tipici e novità culinarie, con degustazioni e dimostrazioni dal vivo. L’evento ha attirato un vasto pubblico locale e visitatori provenienti da altre regioni.