Dai campi ai supermercati | come Barilla sta cambiando il modo di produrre cibo

Barilla ha introdotto un nuovo packaging più leggero per le sue tagliatelle, riducendo di 150 tonnellate l’uso di cartone e abbattendo del 20% le emissioni di CO2 legate ai trasporti. La modifica si inserisce in un progetto più ampio di sostenibilità, che coinvolge anche pratiche agricole più responsabili. La produzione alimentare sta cambiando, passando da metodi tradizionali a processi più innovativi e rispettosi dell’ambiente.

Alcune storie iniziano tra i campi di grano e finiscono per ridisegnare il futuro. Fra queste, la svolta verde delle Tagliatelle che, grazie a un packaging «leggero», dicono addio a 150 tonnellate di cartone, tagliando del 20% i fumi dei trasporti. Oppure i sughi pronti, custoditi in vasetti che per due terzi hanno già vissuto un’altra vita sotto forma di vetro riciclato. Una forma di sostenibilità che non è solo una formula chimica o un bilancio ecologico. È la terra viva della farina Buongrano, nata da agricoltura rigenerativa, ed è, soprattutto, l’abbraccio umano di progetti che portano l’inclusione di persone con autismo dentro gli stabilimenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

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