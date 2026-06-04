Da oggi sono disponibili online i nomi dei commissari esterni dell'esame di maturità. La pubblicazione riguarda oltre 500.000 studenti italiani e segna l'inizio di un countdown per le famiglie. Ogni anno, questa data genera attesa e attenzione tra studenti e genitori, che consultano i nomi dei commissari prima delle prove. La pubblicazione avviene in un momento clou del calendario scolastico, senza ulteriori dettagli su modalità o tempistiche specifiche.

C ’è un giorno, ogni anno scolastico, che fa accelerare il cuore a un milione e mezzo di famiglie italiane: è il giorno in cui vengono pubblicati i nomi dei commissari esterni dell’esame di Maturità. Quest’anno quel giorno è oggi. Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato agli esami, sono consultabili i nomi di chi sederà dall’altra parte del banco, gli sconosciuti, le incognite di un esame che chiude ufficialmente l’adolescenza e apre le porte al futuro. MaturAI: prepararsi alla Maturità con l’intelligenza artificiale X Maturità 2026, chi sono e cosa fanno i commissari esterni. A differenza dei professori interni, che hanno insegnato nella classe durante l’anno e conoscono ogni studente, i commissari esterni arrivano da altri istituti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da oggi online i nomi. Per oltre 500mila studenti inizia così il grande conto alla rovescia. Tutto quello che c'è da sapere

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