La giacenza media rappresenta la media dei saldi giornalieri di un conto corrente calcolata su un periodo di tempo, di solito un anno solare. Questo dato viene utilizzato per vari scopi, tra cui il calcolo di imposte o commissioni bancarie. La definizione si riferisce esclusivamente alla quantità di denaro presente sul conto in modo medio, senza considerare eventuali movimenti specifici o saldi singoli. È un parametro spesso richiesto nelle pratiche amministrative e fiscali.

Con il termine giacenza media si intende la media dei saldi giornalieri presenti su un conto corrente in un determinato periodo di tempo (in genere in un anno solare). Qualcuno lo confonde con il saldo, ma in realtà si tratta di due informazioni completamente diverse. Il saldo, infatti, è la cifra esatta che è possibile spendere o prelevare, mentre la giacenza indica la media matematica del denaro presente sul conto nell'arco di un intero anno e mostra chiaramente qual è la situazione economica del titolare del conto. Per calcolare la giacenza media vengono presi in considerazione tutti i saldi giornalieri: la cifra complessiva, deve essere poi divisa per per 365 (o 366 se l'anno è bisestile).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Conto corrente, cos'è la "Giacenza media": tutto quello che c'è da sapere

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