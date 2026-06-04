Una giovane donna ha deciso di intraprendere il percorso di cambio sesso a 18 anni. La decisione è stata presa poco dopo aver terminato gli studi superiori, tra l’ultimo giorno di scuola e l’inizio di una nuova fase di vita. La notizia ha suscitato attenzione, anche per il fatto che si tratta di una figura pubblica. La ragazza ha annunciato pubblicamente il suo percorso, condividendo la scelta di vivere come uomo.

C’è un momento, tra l’ultima campanella e la prima porta che si chiude alle spalle, in cui la vita sembra trattenere il fiato. È lì, in quell’istante sospeso fatto di foto di fine anno, applausi e occhi lucidi, che a volte arriva una decisione capace di cambiare tutto. Negli ultimi giorni, tra bacheche online e post celebrativi, un dettaglio ha acceso curiosità e discussioni. Un nome diverso, una firma nuova, un passo che parla di identità e di un percorso personale vissuto con intensità, lontano dalle dichiarazioni ufficiali ma vicinissimo al cuore di chi osserva. Identità di genere e nuova vita: il segnale che ha sorpreso tutti. La notizia non è arrivata con un comunicato o con un’intervista. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Da donna a uomo, oggi così”. Cambio sesso per la giovane figlia vip, la decisione è arrivata ad appena 18 anni

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Family is pressuring me to marry into a beauty, but I became invincible.

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