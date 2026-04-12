Il caso della morte di una donna e di sua figlia, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre, si avvicina a un punto cruciale. La decisione del padre di entrambe le vittime, riguardo all’utilizzo di una sostanza velenosa, ha portato a sviluppi importanti nel procedimento legale in corso. La vicenda ha suscitato attenzione e si prepara ora a un’udienza chiave.

Il caso della morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre a poche ore di distanza, si avvicina a un passaggio decisivo. L’attenzione degli investigatori è concentrata sugli esiti del centro antiveleni Maugeri di Pavia, chiamato a chiarire in via definitiva se nei campioni biologici delle vittime vi siano tracce di ricina. Il responso atteso entro la fine della settimana potrebbe incidere in modo significativo sulla direzione dell’inchiesta. In questa fase, infatti, l’accertamento tossicologico è considerato uno degli elementi centrali per stabilire con precisione quale sia stata la causa dei decessi e se vi siano profili riconducibili a un avvelenamento.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Così cambia tutto”. Avvelenate con la ricina, la decisione del padre è appena arrivata

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