Da 80 anni l' infiorata a Casoli | un tappeto di fiori che attraversa le generazioni

Da oltre ottant’anni, l’infiorata si svolge a Casoli, coinvolgendo diverse generazioni. Le fotografie di famiglia mostrano bambini in festa, fedeli durante la processione del Corpus Domini e il tradizionale tappeto di fiori che attraversa il centro del paese. La manifestazione rappresenta un rito consolidato nel tempo, con decorazioni floreali che richiedono giorni di preparazione. La tradizione si ripete ogni anno, mantenendo vivo il ricordo di un evento che unisce comunità e persone di tutte le età.

Un tappeto di fiori che attraversa le generazioni. Le immagini custodite negli album delle famiglie di CasoLI raccontano una storia lunga oltre ottant’anni: bambini vestiti a festa, fedeli raccolti in preghiera, la processione del Corpus Domini che attraversa il paese e un tappeto decorato che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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