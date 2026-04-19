Nell’ambito della letteratura svedese, il romanzo di Sara Stridsberg affronta il tema dell’alcolismo come una problematica che si tramanda di generazione in generazione. La scrittrice utilizza uno stile di scrittura chiaro e diretto, caratterizzato da una prosa trasparente e leggera. La narrazione si concentra sulla rappresentazione delle dinamiche familiari legate a questa dipendenza, senza ricorrere a interpretazioni o giudizi personali.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Nella sua prosa trasparente e leggera, contrassegno stilistico di una grande capacità di orchestrare strutture, forme e generi, mettendo insieme romanzo epico e saga familiare, Sara Stridsberg ha scritto la storia di quattro generazioni – e, sullo sfondo, un secolo di vita a Stoccolma, dagli anni della Prima guerra mondiale al nostro presente – in quella che è la sua seconda prova narrativa apparsa in Italia, Le nostre estati a Panic Beach, e ora pubblicata da Guanda (nella versione di Monica Corbetta, pp. 352, € 20,00)....🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Nell’alcolismo, una vena scura che attraversa le generazioni: il romanzo di Sara Stridsberg

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