Cybercrime | l’IA accelera gli attacchi e riduce i tempi degli exploit
Gli attacchi informatici si sono velocizzati grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, che consente di sfruttare vulnerabilità in poche ore e di automatizzare interi processi di attacco. I criminali informatici utilizzano strumenti avanzati per identificare e attaccare sistemi vulnerabili in tempi ridotti, riducendo i tempi tra l’individuazione di una falla e l’esecuzione dell’exploit. La tecnologia AI permette di aumentare la velocità e la scalabilità delle operazioni di cybercrime.
Come possono i criminali sfruttare una vulnerabilità in poche ore?. Quali nuovi strumenti permettono di automatizzare interi attacchi informatici?. Come distinguere un messaggio di phishing perfetto da uno reale?. Cosa devono cambiare le aziende per contrastare i sistemi agentici?.? In Breve Il Time To Exploit si riduce a poche decine di ore dopo la scoperta.. Oltre 600 dispositivi FortiGate sono stati compromessi in 55 Paesi diversi.. L'attacco documentato da Amazon Threat Intelligence è avvenuto all'inizio del 2026.. I sistemi agentici automatizzano l'intero processo dalla ricognizione all'attacco finale.. L’intelligenza artificiale accelera la minaccia cyber: il report di Anthropic svela nuove tattiche offensive. 🔗 Leggi su Ameve.eu
AI Accelerates Exploit Creation and Evidence Burden for MSPs, Says Google and Proofpoint
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