Cybercrime | l’IA accelera gli attacchi e riduce i tempi degli exploit

Notizia in breve

Gli attacchi informatici si sono velocizzati grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, che consente di sfruttare vulnerabilità in poche ore e di automatizzare interi processi di attacco. I criminali informatici utilizzano strumenti avanzati per identificare e attaccare sistemi vulnerabili in tempi ridotti, riducendo i tempi tra l’individuazione di una falla e l’esecuzione dell’exploit. La tecnologia AI permette di aumentare la velocità e la scalabilità delle operazioni di cybercrime.