Custonaci 80 piloti pronti | sfida tecnica tra i marmi il 7 giugno

Notizia in breve

Ottanta piloti parteciperanno alla sfida tecnica tra i marmi a Custonaci il 7 giugno. Durante l’evento saranno effettuate verifiche tecniche presso il sito di Cornino, con controlli sul coefficiente 1.5 e altri dettagli relativi alle caratteristiche dei veicoli. La competizione si concentra sulla prova tra i marmi, con attenzione alle regolamentazioni e alle specifiche tecniche dei mezzi in gara. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge in una location nota per le sue attività di estrazione e lavorazione del marmo.