Custonaci 80 piloti pronti | sfida tecnica tra i marmi il 7 giugno

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ottanta piloti parteciperanno alla sfida tecnica tra i marmi a Custonaci il 7 giugno. Durante l’evento saranno effettuate verifiche tecniche presso il sito di Cornino, con controlli sul coefficiente 1.5 e altri dettagli relativi alle caratteristiche dei veicoli. La competizione si concentra sulla prova tra i marmi, con attenzione alle regolamentazioni e alle specifiche tecniche dei mezzi in gara. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge in una location nota per le sue attività di estrazione e lavorazione del marmo.

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Come influenzerà il coefficiente 1.5 la classifica del campionato?. Quali dettagli tecnici verranno controllati durante le verifiche a Cornino?. Perché un singolo errore in curva può distruggere la stagione?. Dove potrai seguire i risultati e le classifiche in tempo reale?.? In Breve Verifiche tecniche a Cornino sabato 6 giugno tra le 15:30 e le 20:00. Ricognizione strade domenica 7 giugno alle ore 9:00 prima delle tre manche. Percorso di 2,5 chilometri con coefficiente 1.5 per Trofeo Italia Sud e Siciliano. Risultati e classifiche disponibili in tempo reale sul sito www.kinisia.it. Ottanta piloti pronti per il 23° Slalom a Custonaci: iscrizioni chiuse per la sfida tra i marmi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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