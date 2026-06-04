Le jazz shoes sono scarpe specificamente progettate per la danza jazz, caratterizzate da suola flessibile e tomaia aderente. La loro storia risale agli anni in cui sono state create per facilitare i movimenti dei ballerini, offrendo comfort e agilità. Nell’estate 2026, queste scarpe stanno tornando in auge, sia sulle passerelle della moda che tra le celebrity, insieme a sandali minimal e infradito elevate, tutte calzature apprezzate per leggerezza e versatilità.

Tra ballerine, sandali minimal e infradito elevate a oggetto fashion, l’estate 2026 sta riportando sotto i riflettori alcune delle calzature più amate per leggerezza e versatilità. Se le ballerine continuano a dominare le collezioni grazie alla loro eleganza discreta e i sandali restano un grande classico della bella stagione, c’è un altro modello che sta conquistando sempre più spazio nel guardaroba delle fashion insider: le jazz shoes. Avvistate sempre più spesso nello street style internazionale e ai piedi di numerose celebrity, queste scarpe dal fascino essenziale stanno vivendo una nuova stagione di successo. Merito anche delle passerelle, che le hanno trasformate da accessorio di nicchia a vera tendenza moda da tenere d’occhio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cosa sono le jazz shoes e perché tutti ne parlano? Dalla loro storia nel mondo della danza alla tendenza primavera estate 2026 in passerella e sulle celeb

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