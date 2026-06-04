Cosa fare anche gratis a Milano dal 5 al 7 giugno | tutti gli eventi

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno, Milano ospiterà numerosi eventi all'aperto, tra sagre, mercatini e concerti. Durante il fine settimana, le strade si riempiranno di bancarelle e musica, con attività che si svolgeranno dall’alba fino a sera. Molti di questi eventi sono gratuiti e aperti a tutti, offrendo l’opportunità di vivere la città senza spendere. La città si anima con iniziative che coinvolgono diverse zone e quartieri.