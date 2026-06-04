Cosa fare a Firenze questo weekend

A Firenze si svolge il weekend del 5-7 marzo 2026 la Creative Factory, un mercato dedicato al design autoprodotto e all’artigianato contemporaneo. L’evento si svolge nelle piazze della città, offrendo una vetrina per prodotti artigianali e di design. Sono previsti anche altri appuntamenti e iniziative nel territorio, con eventi culturali e mostre aperte al pubblico.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 5-6 e 7 2026.Creative FactoryTorna a Firenze Creative Factory, il market dedicato al design autoprodotto e all’artigianato contemporaneo, un appuntamento capace di trasformare le piazze della città in luoghi di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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