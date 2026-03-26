Cosa fare questo weekend a Firenze

Ecco gli eventi principali in programma a Firenze e provincia nel fine settimana del 27, 28 e 29 marzo 2026. Sono previsti incontri culturali, mostre, concerti e iniziative dedicate a diverse fasce di pubblico. La città si anima con appuntamenti che coinvolgono musei, teatri e spazi pubblici, offrendo diverse opportunità di intrattenimento e approfondimento. Di seguito, una panoramica delle proposte da non lasciarsi sfuggire.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 27-28 e 29 marzo 2026. Firenze si prepara ad accogliere nuovamente il grande appuntamento con il mondo del verde: sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 il Giardino Corsini ospiterà l’ottava edizione primaverile del Firenze Flower Show, la mostra mercato dedicata alle piante rare e inconsuete che porterà nel cuore della città il meglio del vivaismo e dell’artigianato italiano. La manifestazione, ormai inserita tra gli appuntamenti più attesi nel panorama florovivaistico nazionale, trasformerà per un intero weekend lo storico Giardino Corsini in un grande giardino botanico temporaneo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Cosa fare questo weekend a Firenze Articoli correlati Cosa fare a Firenze questo weekendGli appuntamenti da non perdere in città e provincia Andrea Guida Collaboratore Dossier 15 gennaio 2026 15:00 Di seguito gli appuntamenti da non... 10 cose da sapere su Firenze (@Italiainviaggio-h6t) Aggiornamenti e notizie su Cosa fare Discussioni sull' argomento Cosa fare questo weekend a Firenze; Cosa fare a Torino e dintorni nel weekend del 21 e 22 marzo: tutti gli eventi; Cosa fare in Piemonte nel weekend del 21 e 22 marzo 2026: la guida agli eventi; Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi. In estate tornerà #Bondo Cosa fare con lui Può essere utile al #Milan o no - facebook.com facebook Sai cosa fare in caso di emergenza con un bambino Il 27 marzo la Croce Rossa spiega le manovre salvavita x.com