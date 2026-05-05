Cortintelvi il cinema breve riparte dal territorio | al via le anteprime della 7ª edizione

A Cortintelvi prende il via la settima edizione di un festival dedicato ai cortometraggi, con anteprime che coinvolgono il territorio. Il cinema breve continua a essere uno spazio per sperimentare nuovi linguaggi e raccontare storie intense in pochi minuti. La manifestazione si rivolge a talenti emergenti e rappresenta un punto di riferimento per il settore, offrendo una vetrina alle produzioni più innovative e originali.