Cortintelvi il cinema breve riparte dal territorio | al via le anteprime della 7ª edizione
A Cortintelvi prende il via la settima edizione di un festival dedicato ai cortometraggi, con anteprime che coinvolgono il territorio. Il cinema breve continua a essere uno spazio per sperimentare nuovi linguaggi e raccontare storie intense in pochi minuti. La manifestazione si rivolge a talenti emergenti e rappresenta un punto di riferimento per il settore, offrendo una vetrina alle produzioni più innovative e originali.
Nel cinema di oggi il cortometraggio è il luogo dove tutto può ancora accadere: nuove idee, linguaggi audaci, talenti emergenti e storie capaci di colpire in pochi minuti con la forza di un lungometraggio. È il formato più libero, veloce e contemporaneo dell’audiovisivo, una palestra creativa in.🔗 Leggi su Quicomo.it
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