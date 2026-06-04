Durante un evento per gli 80 anni della Repubblica al Quirinale, un monologo di un comico è stato presentato senza la presenza del presidente del Consiglio. La mancata partecipazione del rappresentante del governo ha generato polemiche e discussioni tra i presenti. La serata, originariamente dedicata alla celebrazione dell’unità nazionale, si è trasformata in un’occasione di tensione politica. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le ragioni dell’assenza, che ha alimentato le critiche sui social e tra gli utenti.

Doveva essere una serata di festa, pensata per celebrare l’unità nazionale. E invece, a margine dell’evento per gli 80 anni della Repubblica, è esploso un caso che mescola cultura, istituzioni e politica. Al centro della discussione c’è il monologo della regista Paola Cortellesi e un dettaglio che, secondo le ricostruzioni, avrebbe creato irritazione ai vertici del governo. Il punto contestato è semplice: nel suo intervento, Cortellesi non avrebbe mai citato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prima donna a guidare un governo nella storia d’Italia. Un’omissione che, stando alle indiscrezioni, avrebbe acceso il malumore nella maggioranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Cortellesi e il monologo al Quirinale senza Meloni: l’omissione che accende la polemica

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